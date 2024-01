La spesa degli italiani | più gratta e vinci che cibo | più integratori che frutta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Roma, 29 gennaio 2024 – Glispendono più nel gioco d’azzardo che in confezioni die si mangia sempre menomentre ci si concentra di più sue caramelle. Coquitlam BC Canada - June 15, 2014 : Woman scratching lottery ticket called Monopoly. It's published by BC Lottery Corporation has provided government sanctioned lottery games. L’indagine Il dato emerge da un'analisi sugli acquisti alimentari e sui prezzi NielsenIQ-Ismea presentata alla ventunesima edizione del Forum Impresa Persona Agroalimentare di Milano Marittima (Ravenna) alla presenza di oltre 450 imprenditori e manager di una delle più importanti filiere produttive italiane, per ragionare di come gestire le sfide con approcci innovativi. Gioco d’azzardo batteNe è emerso che in Italia il giro ...