La sperimentazione condotta negli Iblei approda al Roma Innovation Hub | un esempio di eccellenza da una piccola provincia siciliana

(Di lunedì 29 gennaio 2024)– L’Auditorium della Tecnica è stato il palcoscenico della nuova edizione del “Hub” (25-26 gennaio), la prestigiosa convention nazionale delle Professioni Tecniche, focalizzata sulla progettazione, l’innovazione e la strategia per il futuro del nostro Paese. Tra i partecipanti di spicco, il professor Corrado Monaca, rappresentante del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, ha presentato una relazione che ha messo in luce l’eccezionale lavoro dicondotto nelladi Ragusa. L’evento, che ha coinvolto nove Ordini professionali tecnici e ministri, si è concentrato sulla programmazione strategica per raggiungere gli ambiziosi obiettivi dell’Unione Europea in termini di digitalizzazione e decarbonizzazione. In questa cornice, ...