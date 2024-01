La Serie A ha paura di tirare i calci di rigore

(Di lunedì 29 gennaio 2024) A vedersi assegnato una favore, nel fine settimana diA appena concluso, era da fare gli scongiuri anziché esultare preventivamente. Cinque penalty sbagliati in dieci partite, spiazzanti o masticati, non costituiscono nella più parte un accidente sormontabile o privo di influenza: bensì interferiscono pesantemente nei confronti dell’umore, più che del risultato momentaneo o finale. E quindi del modo con cui ogni squadra cerca di pervenire alla vittoria. Inevitabile, ad esempio, che i due errori dal dischetto di Olivier Giroud e Theo Hernández abbiano condizionato l’umore del Milan, alle prese con il Bologna elastico di Joshua Zirkzee (che partita, che giocatore), impedendogli di frapporre distanze decisive fino alla fine. Così come la sciagurata esecuzione di Nico González ha spento la luce viola quando era più assiduo lo sforzo di ...

notte di paura per un attaccante della Serie A. Il calciatore è stato coinvolto in un incidente stradale . I tifosi sono in apprensione. Nuova ... (rompipallone)

La 22ª giornata del campionato di Serie A è pronta a regalare spettacolo per le zone alte e basse della classifica. Nella prima sfida in campo ... (calcioweb.eu)

Paura e attimi di panico allo “U-Power Stadium” di Monza, dove un tifoso del Sassuolo è caduto dagli spalti dell’impianto sportivo brianzolo, precipitando da un’altezza considerevole. Il ragazzo è ...Gianpaolo Calvarese, ex arbitro oggi opinionista sull’operato dei fischietti della Serie A, sulle pagine odierne di Tuttosport ha commentato la direzione di gara di Aureliano, ieri in Fiorentina-Inter ...Siamo avvoltolati da una serie di desideri, ma è quello che “spara” che fa fuori la paura» In cosa il tempo moderno è migliore di quello in cui è cresciuto: «In tante cose, e non dobbiamo fare ...