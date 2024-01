La Roma soffre ma vince | 2-1 con la Salernitana

(Di lunedì 29 gennaio 2024) AGI - Due partite da allenatore dellaper De Rossi, due vittorie. Laespugna Salernondo 2-1 contro la squadra di Inzaghi grazie alle reti di Dybala su rigore e Pellegrini che rendono inutile il gol di Kastanos e, adesso, può legittimamente ambire al quarto posto occupato dall'Atalanta e distante un solo punto. Lagestisce il possesso palla, ma è laa cercare di fare male. Prima con Bradaric, che trova attento Rui Patricio, poi con Candreva dal limite a calciare alto e infine con Tchaouna a chiamare ancora il portoghese alla parata in tuffo. In chiusura di primo tempo l'entrata di Pellegrini accende il pubblico che chiede il rosso, ma Di Bello sventola, giustamente, il giallo nonostante l'intervento sia molto vigoroso. È la ripresa, pero', a regalare le emozioni che ...

I giallorossi soffrono per un tempo l'intraprendente Cremonese , che passa con Tsadjout. L'ingresso in campo di Dybala trasforma la Roma , che ribalta ... (ilgiornale)

SALERNO (ITALPRESS) – Due partite da allenatore della Roma per De Rossi, due vittorie. La Roma espugna Salerno vincendo 2-1 contro la squadra di Inzaghi grazie alle reti di Dybala su rigore e Pellegri ...Seconda vittoria in due partite da allenatore per De Rossi che ha guidato la Roma nel successo 2-1 in casa della Salernitana per la 22a giornata di Serie A. All'Arechi i giallorossi hanno sofferto per ...Salernitana-Roma 1-2 Rui Patricio 6: Candreva lo avverte, si fa trovare pronto su Bradaric e Tchaouna. Rischia la frittata su un tiro di Martegani. Può poco su.