La ricchezza degli italiani cala ma resta ancora top

Tra le attività reali delle società non finanziarie, che costituiscono il 57,2% della loro ricchezza lorda, nel 2022 ha continuato a crescere il valore degli impianti e macchinari. Dal lato ...Secondo un rapporto di Banca d’Italia e Istat, nel 2022 il valore della ricchezza delle famiglie italiane è calato del 12,5 per cento in confronto al 2021. Ribassi più forte per le attività finanziari ...Nel 2022 l’inflazione ha ridotto la ricchezza netta delle famiglie a 10.421 miliardi di euro. Dal report congiunto di Istat e Banca d’Italia emerge anche il peso sempre più preponderante delle abitazi ...