La “protesta degli ombrelli” degli operatori sanitari | “Via Carrai dalla Fondazione Meyer Nessuna parola sul massacro a Gaza”

Un uomo è morto dopo essere stato colto da un malore mentre era in coda in auto sulla strada statale 106 tra Botricello e Cropani Marina, nel ... (tg24.sky)

Un uomo è morto dopo essere stato colto da un malore mentre era in coda in auto sulla strada statale 106 tra Botricello e Cropani Marina, nel ... (tpi)

Gli interessi in gioco La protesta dei trattori non è solo espressione di limitati interessi contrapposti agli interessi generali di chi soffre e soffrirà dei danni del cambiamento climatico. È ...La protesta degli operai dell’ex Ilva è chiara: “Via ArcelorMittal da Taranto, il governo intervenga per dare un futuro alle famiglie”.Un prete a Bergerac benedice i trattori di passaggio diretti a Parigi per la protesta degli agricoltori. Qualcuno suona il clacson in segno di saluto, mentre il sacerdote, in abito talare e con il ...