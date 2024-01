La protesta degli agricoltori blocca l' ambulanza | automobilista muore in auto

(Di lunedì 29 gennaio 2024) AGI - Un uomo è morto mentre si trovava in colonna con la propriavettura nella zona di Cropani Marina, a poche centinaia di metri dal punto di presidiodi Botricello, sulla strada statale 106, nel Catanzarese. L'uomo era in colonna insieme alla figlia, quando è stato colto da infarto. Per facilitare i soccorsi, visti i disagi al traffico, è stato allertato l'elisoccorso, ma l'uomo è morto poco dopo. Laprosegue, mentre è in corso un tavolo tecnico negli uffici della Regione Calabria.

Sta Monta ndo in tutta Europa la “ protesta dei trattori ” contro le politiche di Bruxelles in campo agricolo: una politica europea che si sta ... (secoloditalia)

Un uomo di 56 anni è morto in auto nel Catanzarese dopo essere stato colto da malore mentre era in coda con la sua auto per la protesta degli ... (today)

CATANZARO – Un uomo è morto mentre si trovava in colonna con la propria autovettura nella zona di Cropani Marina, a poche centinaia di metri dal punto di presidio degli agricoltori organizzato a ...Uno al momento, ma potrebbero esserne altri: un lavoratore dell'ex Ilva è stato licenziato via mail durante il corteo di protesta in atto da questa mattina. L'annuncio dei sindacati ...Una donna è morta per un infarto durante la protesta degli agricoltori in corso da questa mattina sulla SS106 Taranto-Reggio Calabria a Botricello, nel catanzarese Tragedia a Botricello pochi minuti ...