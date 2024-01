La protesta degli agricoltori blocca la strada | uomo di 56 anni muore in macchina

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 29 gennaio 2024) AGI - Undi 56è morto mentre si trovava in colonna con la propria autovettura nella zona di Cropani Marina, a poche centinaia di metri dal punto di presidiodi Botricello, sullastatale 106, nel Catanzarese. L', residente a Squillace, sempre in provincia di Catanzaro, era in colonna, direzione Crotone, insieme alla figlia, quando è stato colto da infarto. Per facilitare i soccorsi, visti i disagi al traffico, è stato allertato l'elisoccorso, ma l'è morto poco dopo. Lache nella zona va avanti da diversi giorni, prosegue, mentre è in corso un tavolo tecnico negli uffici della Regione Calabria.