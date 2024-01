La proposta di Del Re per risolvere la crisi delle politiche abitative a Firenze

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Una ferita che non si è mai rimarginata. Perché, a distanza di quasi otto mesi,si interroga ancora su cosa sia successo a Kata, la bimba peruviana di cinque anni rapita lo scorso 10 giugno. E mai più ritrovata. Un tema che è già, prepotentemente, entrato nella campagna elettorale che sancirà il nuovo sindaco del capoluogo toscano. Perché quel rapimento è indubbiamente legato alle condizioni di vita nelle quali la bambina era costretta a vivere e, di conseguenza, all'hotel Astor, la struttura occupata abusivamente da oltre 130 immigrati, nell'indifferenza della maggioranza dem. Cecilia Del Re, ex assessore defenestrato da Dario Nardella perché in disaccordo col primo cittadino sul passaggio della tramvia in centro, ha lanciato unache farà certamente discutere. “La nostra città ha bisogno di inaugurare un nuovo corso, fatto ...

"Dal 1 gennaio 2024 sperimentiamo una norma proposta dalla Lega per combattere gli incrementi dei costi del personale. Tutte le assunzione in aumento saranno scaricate a livello di costo al 120%, per ...I voti dell’Osteria del Conte sono stati: 9,7 a “Capacità di esprimere la tipicità toscana e senese”, 9,666667 per “Capacità di ricreare i piatti tradizionali”, 9,7 per “Abbinamento coerente dei vini ...Sarà questo il biglietto da visita proposto dal Distretto Turistico della Sicilia Occidentale alla Borsa internazionale del Turismo di...L’Amministrazione Grillo ha scongiurato l’aumento delle ...