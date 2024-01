La Promessa | anticipazioni 31 gennaio | pace fatta tra Manuel e Jimena

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 29 gennaio 2024) La31: in questa puntata ci saranno Lorenzo e Catalina (che intenzioni avrà il conte?);a cui si distenderanno i nervi, e Jana e Pia, che discuteranno della delicata questione che riguarda la governante. La31: Lorenzo raggira Catalina. Intanto il fratellastro e la cognata di quest’ultima… Il marito di Eugenia continua a cercare di perseguire il suo scopo nei confronti di Alonso e Cruz, che come sappiamo insieme ad Elisa ha messo fuori gioco (almeno per ora!). Riesce a tirare dalla sua parte Catalina, che però è ignara di tutto. Nel frattemposi fa un esame di coscienza per quello che è successo con Jana (sarà vero?) e si riappacifica con ...