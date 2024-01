La Promessa | anticipazioni 30 gennaio | Gregorio dà una notizia inquietante a Pia Lei non vuole far nulla

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 29 gennaio 2024) La30: Candela e Simona danno grattacapi anche a Romulo, non solo a Mauro. Intanto qualcosa di “sinistro” succede ae a Pia. La30: le buone intenzioni di Romulo e Mauro non funzionano con Simona e Candela Abbiamo raccontato che Mauro si è assunto il compito di “insegnare lettere” alla cuoca de “La” e alla sua aiutante. Romulo, invece, sta insegnando loro matematica, ma non è semplice. Tuttavia viene a sapere dal valletto che anche lui ha dei problemi. Lasceranno perdere, abbandonando Simona e Candela nell’ignoranza? Pia riceve cattive notizie da, ma… L’angoscia per la salute della governante de “La” continua. Il ...