La principessa Kate dimessa | per lei tre mesi di convalescenza

(Di lunedì 29 gennaio 2024)è statadopo ben 13 notti di ricovero. La firma per le dimissioni è arrivata questa mattina. Il delicato intervento chirurgico all'addome richiederà anche tredi riposo assoluto. Ladel Galles, moglie di William, erede al trono d'Inghilterra, è stata ospitata dalla London Clinic. Presto, si dice, sarà svelata la natura del suo problema che l'ha costretta al ricovero. Re Carlo, intanto, è ancora ricoverato per un intervento alla prostata, svolto con successo lo scorso finesettimana. Leggi anche:, le bugie della famiglia, cos'è successo davvero e come sta