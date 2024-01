La partita più importante della 23ª giornata non è Inter-Juventus

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Oggi si conclude la 22ªdel campionato di Serie A con la sfida tra Salernitana e Roma, ma il pensiero è già rivolto al prossimo turno. La corsa scudetto è sempre più emozionante e non è da escludere un inserimento del Milan nella corsa al titolo. La classifica del massimo torneo italiano è guidata dall’dopo il blitz in trasferta sul campoFiorentina di Vincenzo Italiano. I nerazzurri hanno sfruttato il passo falsocontro l’Empoli (1-1 all’Allianz Stadium) e il distacco è di un punto a favore dell’e con unada recuperare per la squadra di Simone Inzaghi. Il pareggio a sorpresaha cambiato le gerarchie per il primo posto e i nerazzurri sono tornati in pole nelle preferenze ...