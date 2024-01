La Paperdì Caserta compie l’impresa | battuta la capolista Fabo Herons Montecatini

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Tempo di lettura: 4 minutiLa Paperdiriesce nel colpaccio interno. Nella palestra dell’Istituto Buonarroti, la squadra di Ciro Dell’Imperio riesce a battere laper 81-69, grazie ad una prova di enorme applicazione da entrambi i lati del campo. I bianconeri rimangono così in scia al penultimo posto della Lars Virtus Arechi Salerno, salita a quota 9 con il successo di ieri contro la Lissone Interni Brianza Casa Basket. Eppure, l’inizio della partita sembrava presupporre una gara difficilissima. Dopo la tripla di Lucas al 3’ per il 5-4, laha stretto le maglie in difesa ed ha iniziato a muovere il pallone con sagacia, trovando sempre l’uomo libero per il tiro: gli ospiti hanno firmato un break di squadra di 0-16 che ...