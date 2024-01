La Pantera scherza con il Lupo E alla fine torna a bocca asciutta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Il Gubbio si conferma la bestia nera della Lucchese ed i ragazzi di Gorgone, dopo aver creato tanto e colpito anche un palo,no a casa con zero punti dal "Barbetti", contro la squadra dell’ex tecnico rossonero, Piero Braglia, che in difesa schiera l’altro, un altro "ex" di turno: Francesco Corsinelli. Gorgone, invece, conferma gli undici che domenica scorsa hanno battuto la Recanatese, con il classico "3-4-3". In porta, quindi, Chiorra; in difesa Tiritiello, Gucher e Benassai che sembra aver recuperato, dopo il problema muscolare che lo aveva costretto ad uscire nella gara di Coppa Italia, vinta mercoledì scorso, al "Porta Elisa", contro il Padova. A centrocampo Quirini e Visconti sugli esterni, mentre, al centro, giocano Tumbarello e Cangianiello. In avanti confermato il trio Guadagni, Yeboah, Rizzo Pinna. Si rivede in panchina Sabbione, mentre si accomoda in ...