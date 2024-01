La Nazionale prigioniera

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Potreste non aver mai sentito parlare delladi calcio dell’Eritrea, quasi sicuramente non l’avete vista giocare neanche una volta. Niente di strano, in effetti: non è tra i 24 Paesi rappresentati in queste settimane in Costa d’Avorio e nella sua storia non si è mai qualificata per una Coppa d’Africa, figurarsi per una Coppa del Mondo. L’ultima gara dei “Red Sea boys“ è stata un’amichevole contro il Sudan, tre anni e mezzo fa, mentre l’uscita ufficiale più recente risale al 2019, nelle qualificazioni per il Mondiale in Qatar. Da allora, l’Eritrea è finita nelle pagine della stampa interper storie che di sportivo hanno ben poco: quelle dei tanti atleti che hanno sfruttato le trasferte per scappare dal regime, o quelle di defezioni da tornei internazionali per ragioni politiche. Se è vero quanto diceva Henry Kissinger, secondo cui ...