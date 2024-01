La morte del figlio è insopportabile | Marta di nascosto dai familiari ricorre al suicidio assistito

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Pubblicato il 29 Gennaio, 2024aveva 55 anni, una famiglia, un impiego di prestigio in ambito scientifico a Torino e nessun problema fisico. Nessuna malattia incurabile. Eppure, il 12 ottobre scorso,è morta in una clinica svizzerando al. Ha raggiunto dida tutti i suoi amici e parenti un centro medico a 15 minuti dal cuore di Basilea ed è andata volontariamente incontro alla. Inon sono stati coinvolti tranne per il fatto che un’ora prima della, il suo avvocato ha ricevuto un sms da un numero anonimo, con le ultime volontà: “Per favore, vai a casa, stacca le utenze, regala i miei vestiti in beneficenza e affida a mio marito l’urna con le ceneri di ...