La moda uomo e il tema dell' inclusività delle taglie

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Si contano - letteralmente - sulle dita di una mano i moi plus sizee recenti passerelle maschili. Il problema è che le agenzie non li rappresentano, o piuttosto che infin dei conti, in passerella, vogliamo ancora e sempre i bronzi di Riace?

Con Parigi si concludono le kermesse Moda dedicate alla collezioni maschili per il prossimo autunno inverno 2024-25. In realtà dal 16 al 20 ... (panorama)

