La Memoria

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Vincenzo Calafiore 30 Gennaio 2024 Vedo la tristezza sopra i nostri volti, disegnata in trasparenza, vivere come se fossimo già andati via. Cose e parole, pragmatismo e visionarietà in questa esistenza, ma chi è più vicino alla realtà? L’uomo officiante di un cerimoniale ormai vuoto, abbarbicato alla ripetitività di gesti ormai non più trasmissibili ad altri nella loro presunta sacralità, già solo fantasmi ! O la vita che insegue altre sfide e altri indecifrabili fantasmi, quelli balenati nella commedia quotidiana. E non sapevo io che stavo cercando anch’io un rapporto che sarebbero state la letteratura e la cultura a darmi, restituendo significato a tutto, e d’un tratto ogni cosa sarebbe diventata vera e tangibile, perfetta, ogni cosa di questo mondo ormai perduto. Vero è che la letteratura dia senso e compiutezza alla vita e, comunque, le parole in ogni caso hanno una vita più ...