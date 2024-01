La manovra economica per il 2024 non ha rifinanziato il Fondo per la cura dei disturbi alimentari Una sconfitta per tutti

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Fiorenza Sarzanini (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Occuparsi di un problema vuol dire verificare quali sono le esigenze di chi lo ha, analizzare che cosa si è fatto e che cosa si deve ancora fare per trovare una soluzione, ascoltare chi se ne è occupato e continua a farlo. Uno dei problemi più gravi che il nostro Paese deve affrontare oggi riguarda l’assistenza dei malati di. Le ultime indagini effettuate dall’Istituto superiore di sanità stimano in almeno tre milioni le persone che ne soffrono, evidenziano come la fascia di età più colpita sia quella che va dai 15 ai 25 anni, elencano gli interventi urgenti per sostenere pazienti e famiglie. Il primo riguarda uno stanziamento “dedicato” che consenta la creazione di centri dispecializzati in tutte le Regioni visto che in molte aree ...