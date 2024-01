La lunga notte – La Caduta del Duce | su Rai Uno la serie sulla fine del regime fascista

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Arriva su Rai Uno nel corso di tre prime serate laLa– Ladelcon Alessio Boni: ecco cosa aspettarsi. Per la regia di Giacomo Campiotti e sceneggiato da Franco Bernini e Bernardo Pellegrini, lo show racconterà ladel. Dopo la messa in onda dell’ultima puntata de La storia, su Rai Uno approderà un’altra produzione in costume incentrata su una delle pagine più controverse del secolo scorso. Lunedì 29 gennaio farà difatti il suo debutto La– Ladel, prodotta da Rai Fiction in collaborazione con Eliseo Entertainment, con Luca Barbareschi. Il titolo della miniin tre puntate fa riferimento alla ...

Per la prima serata in tv, lunedì 29 gennaio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “La lunga notte – La caduta del Duce”, con Alessio Boni, Duccio Camerini, Marco Foschi, Lucrezia Guidone, Ana ...La Lunga Notte è una miniserie in 6 puntate suddivise in 3 serate che la Rai decide di concentrare in tre giorni da lunedì 29 a mercoledì 31 gennaio. La regia è di Giacomo Campiotti, la sceneggiatura ...Alessia ha condotto con successo, moltissimi programmi televisivi, tra cui il Festivalbar, il Grande Fratello e l’Isola dei famosi. Ha trascorso buona parte della sua storia televisiva sulle reti ...