La lunga notte – La caduta del Duce | quante puntate sono per la serie?

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 29 gennaio 2024) La– Ladelè unatv divisa in seiche andranno in onda in tre serate dal 29 al 31 gennaio su Rai 1 in prima tv. Ogni serata quindi saranno trasmessi due episodi e ogni puntata sarà della durata di circa un’ora. Laè unastorica “raccontata come un thriller”, spiega il protagonista Alessio Boni, che ci racconta le tre settimane precedenti allatra il 24 e il 25 luglio del 1943, data in cui si svolse l’ultima riunione del Gran Consiglio del Fascismo, l’organo presieduto dal, che di fatto sancì l’ultimo atto del regime fascista. Protagonista dellaè Alessio Boni nei panni di Dino Grandi, affiancato da Duccio ...