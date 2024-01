La lunga notte – La caduta del Duce | quante puntate | durata e quando finisce

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 29 gennaio 2024)sono previste per La– Ladel, la serie tv diretta da Giacomo Campiotti in cui vengono narrate le tre settimane precedenti latra il 24 e il 25 luglio 1943 in onda su Rai 1? In tutto andranno in onda tre: la prima lunedì 29 gennaio 2024; la terza e ultima mercoledì 31 gennaio 2024. Di seguito la programmazione completa: Prima puntata: lunedì 29 gennaio 2024 Seconda puntata: martedì 30 gennaio 2024 Terza puntata: mercoledì 31 gennaio 2024Ma quanto dura () ogni puntata de La– Ladelsu Rai 1? La messa in onda è prevista dalle ore 21,30 alle ore 23,40. La ...