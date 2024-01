La lunga notte – La caduta del Duce | la storia vera | cosa successe

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 29 gennaio 2024) La serie tv La– Ladel, in onda su Rai 1 per tre serate da lunedì 29 gennaio, racconta le ultime ore del fascismo. Ma quale fu lache portò alla fine del ventennio fascista e alladi Benito Mussolini?accadde davvero a Palazzo Venezia? E come si arrivò in pochi giorni a destituire un dittatore rimasto al potere per oltre 20 anni? Cerchiamo di ripercorrere i principali fatti storici. LaIl 24 luglio 1943 segna l’inizio di unatumultuosa per l’Italia, con il Gran Consiglio del Fascismo convocato dal Presidente della Camera, Dino Grandi. In un clima di tensione palpabile, il destino del paese ...