La Lunga Notte – La Caduta del Duce | il crollo del regime fascista al centro della nuova fiction di Rai1

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Camerini e Boni - La(US Rai) Ildelè alde La– Ladel, lastorica in onda sua partire da stasera – lunedì 29 gennaio 2024 – in prima serata con protagonisti Alessio Boni e Duccio Camerini. Un racconto dettagliato che si avvale di un cast corale per ridare vita a una delle pagine più significativestoria italiana. Trama e anticipazioni LaE’ il 10 luglio 1943: le truppe angloamericane riescono a sbarcare in Sicilia mentre il 19 luglio dello stesso anno – in piena Seconda Guerra Mondiale – gli aerei americani ...