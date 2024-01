La lunga notte La caduta del Duce – da stasera su Rai 1 | Trama della prima puntata

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Rai 1 fa rivivere uno dei periodi crucialistoria italiana del XX secolo. Con la fiction “La. Ladel“, che debutta questa sera, lunedì 29 gennaio, racconta i fatti del 25 luglio 1943, giorno in cui nella riunione del Gran consiglio del fascismo si decise la deposizione di Benito Mussolini. La serie, scritta da Franco Bernini e Bernardo Pellegrini, con la consulenza di Pasquale Chessa, e diretta da Giacomo Campiotti, è una coproduzione Rai Fiction e Eliseo Entertainment, prodotta da Luca Barbareschi. Tra gli interpreti principali figurano Alessio Boni, Martina Stella, Aurora Ruffini e Flavio Parenti. “La. Ladel”, strutturata in sei episodi, andrà in onda in tre serate ...