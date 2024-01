La laconica reazione della fidanzata di Sinner dopo il trionfo | Maria Braccini ora tutto torna

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Tutta l'Italia pazza per Jannikla leggendaria vittoria agli Australian Open, l'impensabile rimonta nella finalissima contro Daniil Medvedev. E ora, tutti i riflettori sono puntati sull'altoatesino. E così, ecco che si passa ai raggi X il suo discorso post-partita, i dolcissimi ringraziamenti ai genitori e al suo staff. Ecco, qualcuno ha notato come non abbia menzionato, ladel tennista. È cosa nota, Jannik è molto riservato, la sua vita privata non la dà in pasto al pubblico: profilo sempre bassissimo, non sopporta il gossip e fa diper starne lontano. In ogni caso, la "dimenticanza" si è fatta notare. E lei? Ecco, in veritàha commentato la vittoria del suo compagno. E lo ha fatto... come ...