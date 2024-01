La Juventus mette Soulé all'asta | l'Al-Ittihad aveva offerto 30 milioni | il prezzo è stato fissato

Mauri ha espresso la sua opinione riguardo la lotta scudetto in Serie A tra Inter e Juventus . L’ex giocatore della Lazio ne ha parlato in un ... (inter-news)

“Mi dispiace, non volevo mettere in difficoltà i miei compagni , non era mia intenzione…chiedo scusa . Forza Juve”. E’ il messaggio pubblicato sui ... (sportface)

Senegal-Costa d’Avorio mette sul piatto due delle formazioni più forti del torneo, entrambe candidate ad arrivare in fondo, ma una delle due dovrà rinunciarvi già stasera. Gli ivoriani padroni di casa ...In attesa del Derby d’Italia, l’Inter sbanca Firenze e si riprende la testa della classifica (con una partita in meno per via della Supercoppa) dopo il passo falso della Juventus ...con la squadra di ...Niente da fare per Inter e Juventus: le due italiane bruciate sul mercato. Operazione da 7 milioni di euro più bonus Il Barcellona mette la freccia ed è pronto ad assicurarsi uno dei migliori ...