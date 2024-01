La GeVi Napoli lotta fino alla fine | ma cede alla Virtus Bologna 101-89

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 29 gennaio 2024)Segafredo– Generazione VincenteBasket 101-89(33-24, 22-24, 24-26, 22-15) Come riporta il Sito ufficile delBasket, la Generazione VincenteBasket,di un incontro disputato con grande intensità, endo per tutta la partita,Segafredo Arena, nella terza giornata del girone di ritorno del campionato di serie A, interrompendo così la striscia positiva di quattro successi consecutivi. Inizia forte laSegafredoche in avvio piazza un parziale di 12-3. Prova a reagire la ...