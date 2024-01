La gerontocrazia contro Meloni | ducia | inadeguata | terribile Il risentimento dei vecchi per i giovani al potere

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Giorgia? Una. “Ha le stimmate fasciste impresse nella carne, ha l’eloquio e il portamento e anche la cultura che ne fanno la rappresentante perfetta della destra che io aborro. Pericolo mortale“. A parlare è Carlo Rossella, ottantuno anni. Il quale trova modo di farci sapere che fa il tifo per Schlein. Intervistato da Antonello Caporale per Il Fatto definisce la leader dem una “donna capace e colta”. “Con la destra invece prevale l’ignoranza”. Amen. Ma non è il solo ultraottantenne a prendersela col governo. Giuliano Amato, 85 anni, ha di recente messo in guardia l’opinione pubblica dal rischio di torsione autoritaria. Evocando lo “spettro dell’Ungheria di Orban” come modello cui l’Italia potrebbe pericolosamente avvicinarsi. E sono due. E che dire di Corrado Augias? Lui, 89 anni, si siede nel salottino di Giovanni ...