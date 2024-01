La Farnesina convoca l' ambasciatore ungherese per Salis

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha dato disposizioni al segretario generale dellaRiccardo Guariglia dire l'di Ungheria a Roma per un passo di protesta per le condizioni di detenzione della cittadina italiana Ilaria. Parallelamente, domani l'd'Italia in Ungheria effettuerà un passo presso le autorità ungheresi.