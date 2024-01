La distopia dei social

A sessant'anni dall'uscita in sala, questo mix tra commedia, thriller geopolitico e narrazione distopica, rimane uno dei più sontuosi esempi di cinema in grado di farsi interprete dei tempi, del ...Impossibile dimenticare l’agrodolce disillusione di Andy Sachs per il patinato mondo dei magazine di moda svanita dietro l’ennesima angheria ingiustificata della sua esimia direttrice Miranda Priestly ...Un report di Reuters svela il nome in codice della nuova vettura economica Tesla. Arriva nel 2025, e sarà una crossover compatta ...