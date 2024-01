La crisi del mercato dei trattori

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Roma, 29 gennaio 2024 – Il trattore non traina, anzi arranca. Come si può evincere dagli ultimi dati economici resi pubblici da FederUnacoma, la congiuntura internazionale non particolarmente favorevole e il ritardo degli incentivi pubblici per l’acquisto di macchine agricole di ultima generazione hanno rallentato, nel 2023, una crescita delnazionale delle trattrici reduce da un biennio di grande accelerazione. I dati sulle immatricolazioni, elaborati dalla federazione dei costruttori di macchine agricole sulla base dei numeri forniti dal Mit, fotografano infatti un calo del 12,9% anno su anno (17.613 mezzi immatricolati contro i 20.211 del 2022). Per una flessione che, in particolare, ha interessato i modelli di media potenza, dai 57 ai 130 kW (-23%), mentre le basse potenze da 20 a 56 kW (-5%) e le gamme superiori ai 130 kW (-14%) hanno retto meglio. A ...