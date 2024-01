La Corte albanese verso l' ok all' intesa con l' Italia

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Secondo fonti dellacostituzionale, a quanto apprende l'ANSA, i giudici si sono espressi a favore dell'accordo tra l'e l'Albania per i centri di accoglienza di migranti in territorio. In giornata è attesa la pubblicazione del verdetto.

L’intesa per la realizzazione di due centri per Migranti sotto la giurisdizione italiana è stato bloccato da due ricorsi presentato dalle opposizioni ... (vanityfair)

Nel giorno in cui Giorgia Meloni arriva a Bruxelles per il vertice Ue-Balcani Occidentali e incassa il giudizio positivo di Ursula von der Leyen ... (ilfogliettone)

Cinque giudici supremi su nove non si oppongono all'intesa Roma-Tirana sui centri temporanei di accoglienza. Ora l'ultimo passaggio parlamentare in Albania, poi l'implementazione dell'accordo ...