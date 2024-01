La comunità in Cile | l’Italia e “lo spirito di resilienza del mio popolo” | Kettlun racconta il miracolo Palestina in Coppa d’Asia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Mezzo milione di persone intiferà ogginell’ottavo dicontro i padroni di casa del Qatar. A Santiago saranno le 13 al calcio d’inizio: il caldo forte di questi giorni sarà un motivo in più per accomodarsi di fronte alla tv e sostenere la nazionale guidata dal 2021 da tunisino Makram Daboub. Inc’è la maggioredi palestinesi al di fuori del mondo arabo. Il flusso immigratorio cominciò alla fine dell’Ottocento, quando l’Impero Ottomano sta avviandosi verso il declino. Diecimila palestinesi sbarcarono in, trovando un paese che concesse loro opportunità importanti. I nuovi arrivati si dedicarono al commercio, poi diedero impulso all’industria tessile. Dopo la creazione d’Israele – 14 maggio 1948 –, una seconda corrente ...