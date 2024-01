La Cina è un po’ meno vicina La visita dell’amb Usa Markell a Trieste

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 29 gennaio 2024) La scorsa settimana Jack, ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, è stato in. Quella che Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, aveva definito la “capitale marittima italiana” a settembre nel suo messaggio per l’apertura del Forum Risorsa Mare organizzato nel capoluogo friulano dal The European House – Ambrosetti con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. ”È una fase pericolosa, quella che il mondo sta attraversando, con riflessi anche qui, in Italia e a, per ciò che sta accadendo nel Mar Rosso”, ha dichiarato. “Capiamo bene che tutto questo costituisce un rischio alle attività del porto e questa è la ragione per cui dobbiamo tutti continuare a lavorare assieme per mantenere la pace”, ha aggiunto. L’ambasciatore, accompagnato dal personale del consolato generale ...