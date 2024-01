La caduta del colosso immobiliare Evergrande Debiti mostruosi e ora l' ultima beffa

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 29 gennaio 2024) L'Alta Corte della Regione amministrativa speciale di Hong Kong ha tenuto lunedì un'udienza per l'istanza di liquidazione contro ChinaGroup, ordinando alla società di liquidare., conche superano i 300 miliardi di dollari, aveva già dovuto affrontare una richiesta di liquidazione da parte dei suoi creditori e stava preparando un nuovo piano di ristrutturazione del debito. L'udienza della petizione di liquidazione è stata riassunta lunedì presso l'Alta Corte, dove il giudice Linda Chan Ching-fan ha sottolineato che il piano di ristrutturazione del debito dimancava di progressi e che le attività della società erano insufficienti a coprire i suoi. I creditori esteri avevano portato la società in tribunale a causa di diversi pagamenti mancati. In ...