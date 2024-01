La BMW punta sull’intelligenza artificiale | arruolerà una schiera di robot per lavorare in fabbrica

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Irimpiazzeranno gli esseri umani? La fantasia che ha animato i prodotti culturali distopici da decenni sembra sempre più vicina alla sua realizzazione. L’ultima conferma di questa evoluzione arriva dagli Stati Uniti, dove sono stati arruolati deiumanoidi per produrre automobili. Si tratta di una partnership tra l’azienda Figure, azienda leader dellaica, e il gruppo BMW. A vederli, questisi presentano come vere e proprie persone al di sotto di una divisa metallica: una testa, due braccia, due mani che muovono replicando alla perfezione i movimenti umani. Sono inoltre in grado di usare tecnologie di apprendimento automatico che permette loro di accumulare velocemente informazioni e acquisire competenze. Tre settimane fa, per esempio, sul canale YouTube ufficiale dell’azienda è apparsa una ...

Occhi puntati su Toprak Razgatlioglu ai test di Jerez: il turco scende in pista in questi due giorni di prove per continuare a familiarizzare con la BMW, la nuova arma con cui lotterà nel mondiale Sup ...10 risultati per la tua ricerca di Moto BMW in vendita - San Giovanni la Punta. l'annuncio più conveniente parte da 5.900 €. Cerchi altre moto e scooter Guarda anche i risultati per Moto BMW in vendi ...La 24h di Daytona rappresenta un bel banco di prova per le BMW LMDh, che 12 mesi fa si presentarono all'esordio nella prima gara dell'IMSA SportsCar Championship accusando diversi problemi di gioventù ...