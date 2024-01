La benzina risale ai massimi | dopo due mesi impennata e il nuovo picco

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Salgono con forza i prezzi dei carburanti alla pompa, con laself service che torna in media nazionale sopra quota 1,8 euro/litro, aida quasi due. Continuano a salire le quotazioni dei prodotti raffinati, come pure il Brent, sopra quota 83 dollari al barile. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 e Tamoil hanno aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati die gasolio. Per IP registriamo un rialzo di duce centesimi al litro sul diesel. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti:self service a 1,808 euro/litro (+12 millesimi, compagnie 1,815, ...