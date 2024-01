La bella addormentata nel bosco | i sessantacinque anni di una fiaba che insegna la pazienza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) “Principessina, se la triste profezia si avverasse, bimba mia, non per questo morirai, ma nel sonno tu cadrai. E il tuo sonno cesserà se l’amor ti bacerà. Sia questo il più fulgido dei tuoi doni, che la speranza mai ti abbandoni”. La fata Serenella cerca di contrastare la maledizione che la Strega Malefica ha scagliato contro la principessa Aurora. Lanel, il film d’animazione prodotto dalla Walt Disney, con le parti musicali riprese dall’omonimo balletto di ?ajkovskij, esce negli Stati Uniti il 29 gennaio 1959, distribuito dalla Buena Vista Distribution. La scarsa fortuna ottenuta nelle sale e presso i critici, a distanza di tempo si è trasformata in un successo – indiscutibilmente – fino a diventare un film epico anche a distanza di. Nonostante nel ...