Kyle Walker parla del tradimento alla moglie | “Scelte idiote Ammetto i miei errori”

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Le chiama “”., in un’intervista al The Sun,per la prima volta dopo lo scandalo di gossip che lo ha visto protagonista. Il suo matrimonio con Annie Kilner è finito quando è divenuta di dominio pubblico la notizia della sua nuova relazione con la modella Lauryn Goodman, che ha avuto un secondo figlio dal calciatore del Manchester City. Un’intervista che offre ala possibilità di chiedere pubblicamente scusa, mamma di tre dei suoi figli e che ora aspetta un quarto. “Quello che ho fatto è orribile e mi assumo la piena responsabilità”, afferma, visibilmente commosso, al The Sun. “Ho fattoe preso decisioni. Non ...

Dopo lo scandalo, ecco le dichiarazioni del giocatore che ricostruiscono quanto è accaduto. Kyle Walker è uno dei pretoriani di Pep Guardiola al Manchester City, titolare inamovibile sulla destra della difesa. Il 33enne nazionale inglese era regolarmente al suo posto venerdì scorso in ...