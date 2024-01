Kumbulla | il futuro gira attorno a quattro squadre | la situazione

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 29 gennaio 2024)dovrebbe salutare la Roma in questa sessione di calciomercato per iniziare una nuova avventura: su di luiclubdovrebbe salutare la Roma in questa sessione di calciomercato per iniziare una nuova avventura: su di luiclub. La prima squadra a volerlo è il Torino di mister Juric, che l’ha lanciato proprio a Verona. Scaligeri interessati al prestito del centrale viste le tante uscite in questi giorni, ma oltre a loro ci sarebbero anche Genoa e Cagliari sul ragazzo, alla ricerca di un rinforzo in difesa.