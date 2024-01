Kim Jong Un aumenta la minaccia nucleare sottomarina

Putin andrà in Corea del Nord per una visita a Kim Jong-un . Parleranno di armi, suppongo, ma intanto il Paese muore di fame.Elisa PorriniVia ... (lanotiziagiornale)

Non c’è pace per il mondo. Almeno per il momento. Un segnale, l’ennesimo, di criticità è appena giunto. Il leader supremo della Corea del Nord ... (ilgiornaleditalia)

I funzionari Usa non vedrebbero un rischio imminente di una guerra su vasta scala nella penisola coreana. Per Washington, Kim potrebbe effettuare attacchi mirati evitando un'escalation ..."I missili da crociera hanno sorvolato il Mare Orientale per poi colpire l'obiettivo", ha riferito l'agenzia di stampa statale KCNA. I due missili Pulhwasal-3-31 sono rimasti in volo per 7.421 secondi ..." Kim Jong Un ha preso la decisione strategica di andare in guerra ”, scrive il sito 38 North. “ Il leader della Corea del Nord potrebbe lanciare qualche forma di… Leggi ...