Katz | ' capo Unrwa Lazzarini non è benvenuto in Israele'

(Di lunedì 29 gennaio 2024) "Ho appena annullato gli incontri deldell'Philippefissati per mercoledì incon funzionari del ministero degli Esteri": lo ha annunciato il ministro degli Esteri israeliano Israel. "Impiegati dell'- ha denunciato - hanno partecipato al massacro del 7 ottobre.- secondo- dovrebbe trarre le conclusioni e dimettersi. I sostenitori del terrorismo non sono benvenuti qua".

"Ho appena annullato gli incontri del capo dell'Unrwa Philippe Lazzarini fissati per mercoledì in Israele con funzionari del ministero degli Esteri": lo ha annunciato il ministro degli Esteri ...Il partito antipalestinese è in grande spolvero. 12 dipendenti dell’Unwra sospettati di complicità con Hamas. Tolti i finanziamenti ...Il ministro israeliano Katz ha recentemente chiesto le dimissioni del capo dell'Unrwa, l'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi. Questa richiesta arriva dopo le accuse secondo cui ...