Kate Middleton | hairstylist spiega il segreto della sua frangia perfetta

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di lunedì 29 gennaio 2024) A partire dal mese di settembre 2023,ha adottato un nuovo stile di taglio capelli caratterizzato da una sofisticatache incornicia il suo viso. L’audace scelta di un hair look conè nota per essere particolarmente impegnativa, specialmente in giornate ventose. Tuttavia, la Principessa del Galles ha sorpreso tutti dimostrando una notevole capacità nel mantenere la sua acconciatura sempre impeccabile durante le recenti apparizioni pubbliche. Ciò solleva la domanda: qual è ildietro la sua straordinaria tenuta? Il taglio di capelli diha attirato l’attenzione di molti, non solo per la sua eleganza, ma anche per la sua resistenza alle avversità atmosferiche. Le giornate ventose, in particolare, possono rappresentare ...