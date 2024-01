Kate Middleton “è tornata a casa a Windsor per proseguire nel recupero dall’operazione | e sta facendo buoni progressi” | la nota di Kensington Palace

(Di lunedì 29 gennaio 2024) “La Principessa di Galles èpernel, e sta. Il Principe e la Principessa desiderano rivolgere un enorme grazie all’intero team della London Clinic, specialmente allo staff infermieristico, per l’assistenza prestata. La famiglia dei Galles continua a essere grata per gli auguri ricevuti da tutto il mondo”. Così nel comunicato diffuso dasi annunciano le dimissioni dall’ospedale della Principessa, dopo l’intervento chirurgico all’addome e i successivi 13 giorni trascorsi alla London Clinic. Com’è noto, nessuna informazione è stata data sulla natura dell’operazione., che ha lasciato ...

La moglie del principe William ha trascorso 13 notti in ospedale dopo l'operazione e non dovrebbe tornare ai suoi doveri ufficiali fino a dopo ... (sbircialanotizia)

Finalmente, dopo 13 giorni di ricovero alla London Clinic, situata nel prestigioso quartiere di Marylebone, Kate Middleton è tornata dalla sua famiglia all’Adelaide Cottage. “Il Principe e la ...Dopo un ricovero di 13 giorni per un'operazione chirurgica all'addome, la Principessa del Galles, Kate Middleton, ha lasciato la London Clinic. E' quanto fa sapere Kengsinton Palace, in una nota: “La ...Carlo III ha trascorso la terza notte in ospedale dopo essere stato sottoposto a un intervento in seguito ad un ingrossamento della prostata. Ieri il re ha ricevuto due visite dalla regina Camilla, ch ...