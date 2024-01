Kate Middleton è stata dimessa dall’ospedale “Sta facendo progressi”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Londra, 29 gennaio 2024 –torna a casa. Finalmente, dopo due settimane di ricovero alla London Clinic a seguito di un intervento addominale non ben specificato, lascia l’ospedale per tornare dal marito William e dai figlioletti George, Charlotte e Louis. Un portavoce di Kensington Palace, dopo giorni di grande riserbo, ha reso noto che sta“buoni”., girlfriend of Britain's Prince William, studies a race card on the final day of the Cheltenham Festival horse racing in Gloucestershire, western England, March 16 2007. REUTERS/Toby Melville (BRITAIN) Oradovrà trascorrere circa tre mesi di convalescenza a riposo.avrà (quasi) tutta la famiglia vicino a lei. Quasi tutta, perché anche ...