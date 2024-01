Kate Middleton è stata dimessa dall’ospedale | 13 giorni di ricovero per l’operazione all’addome

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 29 gennaio 2024), principessa del Galles, èdalla London Clinic dove eraricoverata dopodi metà gennaio. «È tornata a casa a Windsor, sta facendo buoni progressi», si legge nel comunicato ufficiale di Kensington Palace, «la famiglia desidera ringraziare l’intero team della clinica di Londra, in particolare il personale infermieristico, per le cure prestate. la famiglia continua a essere grata per gli auguri ricevuti da tutto il mondo». La consorte dell’erede al trono, il principe William, ha trascorso in ospedale 13 notti in seguito all’intervento del quale non sono stati forniti ulteriori dettagli da parte della Corona. La principessadovrà ora trascorrere un lungo periodo di convalescenza a riposo. ...