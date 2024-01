Kate Middleton dimessa dall’ospedale dopo l’operazione all’addome | ora lunga convalescenza

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 29 gennaio 2024)l’intervento chirurgico e 13 notti di ricovero, la principessa del Galles,, consorte dell’erede al trono britannico William, è statadalla “London Clinic” dove era ricoverata per una delicata operazionedi natura imprecisata., che ha lasciato la clinica ovviamente senza mostrarsi in pubblico, trascorrerà laa Windsor, fuori città, e non a Kensington Palace dove vive con il Principe William e i figli George, Charlotte e Louis, di 10, 8 e 5 anni. Secondo quanto dichiarato dalla corte all’inizio del ricovero, la principessa di Galles resterà a risposo, lontana da ogni attività pubblica, almeno fino a “Pasqua”, che quest’anno cade il 31 marzo. Ma la Bbc oggi è ancora più ...