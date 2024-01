Kali Reis | dal fuoco del ring al ghiaccio di True Detective | Night Country

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Sangue capoverdiano, sangue Nipmuc, una vecchia palestra di Rhode Island, ile l'inedito Catch the Fair One: ecco chi è"KO Mequinonoag", protagonista di. Il paragone, visto il background, è dovuto: "lavorare con Jodie Foster è come allenarsi con il Mike Tyson del 1986". In una sola frase,, riunisce entrambe le sue inflessioni. Quella sportiva, che picchia duro suidella WBC, e quella d'attrice (rivelazione), al centro di della ghiacciata. E l'abbiamo capito subito che, classe 1986, fosse un'attrice formidabile. L'abbiamo ...

Sangue capoverdiano, sangue Nipmuc, una vecchia palestra di Rhode Island, il ring e l'inedito Catch the Fair One: ecco chi è Kali "KO Mequinonoag" Reis, protagonista di True Detective: Night Country.a Liz Danvers e Evangeline Navarro (Jodie Foster e Kali Reis). È come se al centro vi fosse sempre un solo personaggio, che viene scisso in due e trova il suo equilibro solamente con la ...Una grande star del cinema sarebbe potuta essere la protagonista di True Detective: come mai Christian Bale ha rifiutato un ruolo nella celebre serie